Wenn Sie sich fragen, was bei Einwandbehandlung der wichtigste Schritt ist, ist dieser Artikel für Sie richtig.

Er handelt nicht davon, wie Sie Einwände und Vorwände unterscheiden.

Oder welche Einwand-Formulierungen Sie lernen sollten.

Er startet, wo erfolgreiche Akquise immer beginnt:

Bei Ihnen.

Und bei einer Kleinigkeit, die Sie entscheidend weiterbringt …

Hier ist die Geschichte…

Ich arbeitete als Vertriebsleiter und wollte eine neue Telefonanlage für mein Team kaufen.

Ich traf mich mit dem Verkaufsmitarbeiter des Systemhauses und wir sprachen über die Konfigurationsmöglichkeiten. Nachdem wir meine Anforderungen geklärt hatten, machte er mir einen Vorschlag – mit dem ich nicht 100%ig einverstanden war.

Es war nur eine Kleinigkeit, doch in dem Moment, in dem ich sagte: „Das funktioniert so nicht“, sackte der Mann in sich zusammen und das Lächeln in seinem Gesicht wich Enttäuschung.